Более 30 улиц в частном секторе Приокского района Нижнего Новгорода отремонтировали летом 2017 года

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, первые машины с гранулятом для ремонта дорог были отправлены в Дубенки, где проблема с дорогами стояла особо остро. В июле-августе при помощи гранулята были обустроены дороги на 24 улицах поселка.

Также в деревне Ляхово были выполнены работы по благоустройству дорог на 6 улицах, в том числе на ул. Большой, Малой, Кольской, Моисеевой и Потаниной. Была обустроена дорога на улице Центральной в Бешенцеве и улица в Ольгино.

Таким образом, за 3 месяца, начиная с 30 июня текущего года, на дороги городских деревень района было завезено 9 тыс. тонн гранулята.

Глава администрации Приокского района Виталий Ковалев в ходе проверки результатов работ 4 октября поручил сотрудникам управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации продолжить принимать заявки на обустройство дорог от жителей частного сектора района.