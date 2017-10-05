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09:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 30 улиц в частном секторе Приокского района Нижнего Новгорода отремонтировали летом 2017 года

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, большая часть улиц была благоустроена в поселке Дубенки.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, первые машины с гранулятом для ремонта дорог были отправлены в Дубенки, где проблема с дорогами стояла особо остро. В июле-августе при помощи гранулята были обустроены дороги на 24 улицах поселка.

Также в деревне Ляхово были выполнены работы по благоустройству дорог на 6 улицах, в том числе на ул. Большой, Малой, Кольской, Моисеевой и Потаниной. Была обустроена дорога на улице Центральной в Бешенцеве и улица в Ольгино.

Таким образом, за 3 месяца, начиная с 30 июня текущего года, на дороги городских деревень района было завезено 9 тыс. тонн гранулята.

Глава администрации Приокского района Виталий Ковалев в ходе проверки результатов работ 4 октября поручил сотрудникам управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации продолжить принимать заявки на обустройство дорог от жителей частного сектора района.

Как сообщалось ранее, капитальный ремонт 36 дорог завершен в Нижнем Новгороде.

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