Новые стандарты в лечении онкопациентов утвердят в Беларуси

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Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований переутверждают через пять лет. «Сейчас внесены существенные дополнения и изменения, новые стандарты лечения находятся на утверждении в Минздраве», — сказал Олег Суконко.

Сегодня акцент делается на раннем выявлении рака и лапароскопических операциях. В стране 20% операций в онкологии выполняется эндоскопически. В РНПЦ, например, в урологии и гинекологии лапароскопические оперативные вмешательства составляют 40−50%. В стране реализуются скрининговые программы рака шейки матки, предстательной железы, молочной железы и колоректального рака. Настороженность вызывает такая локализация, как полость рта и глотки. По словам директора РНПЦ, разрабатываются предложения по скринингу заболевания этой локализации, для чего необходимо обучение стоматологов, лор-врачей. Белорусским медикам приходится выполнять расширенные операции при четвертой стадии рака, поскольку такие запущенные случаи все еще выявляются.

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Касательно экспорта услуг Олег Суконко отметил, что зачастую приезжают иностранные пациенты с четвертой стадией онкозаболевания. Белорусские медики, не утратив соответствующих навыков, успешно выполняют радикальные операции, получая при этом хорошие результаты.

В 2016 году Беларусь посещала комиссия, куда вошли специалисты ВОЗ, МАГАТЭ, Международного агентства по изучению рака. По результатам было подготовлено заключение, согласно которому в целом система онкологической помощи Беларуси имеет прочную инфраструктуру, потенциал для диагностики и лечения, а также высокопрофессиональных онкологов.

Заседание совместных коллегий Министерства здравоохранения Беларуси и Министерства здравоохранения России прошло сегодня на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Повестка коллегии была посвящена разнообразным темам: от ранней диагностики опухолей до пересадки костного мозга, и по каждой из них есть серьезные предпосылки по взаимодействию.