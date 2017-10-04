Жителям Астаны будут платить за компромат на чиновников

Власти Астаны намереваются решить проблему с использованием служебных машин чиновниками в нерабочее время с помощью бдительных граждан, передает КТК.

На автомобили госслужащих лепят приметные наклейки. Если жители увидят машину с таким опознавательным знаком, например, у ресторана, они могут сообщить об этом в антикоррупционный центр по WhatsApp. Телефон указан на той же наклейке.

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За такую информацию антикоррупционщики готовы платить от 500 до 1000 тенге. Деньги будут отправлять на баланс телефона.

Помечено уже 30 автомашин. Но вот на транспорте акима столицы наклейки пока нет. Когда их наносили, Асет Исекешев уехал по делам.

Инициаторы акции отметили, что сразу же нашли поддержку в горадминистрации. Наклейки могут также появиться и на автомобилях, стоящих на балансе министерств.

По словам главы столичного департамента АДГСПК Куаныша Жапакова, после восьми часов вечера все служебные машины должны стоять в гараже. Потому что рабочий день у чиновников заканчивается в 18:30 и полутора часов вполне достаточно, чтобы отвезти начальника и оставить ее на стоянке.