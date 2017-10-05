Женщина, которая боится выходить из дома, начала путешествовать по Google Street View. И стала трэвел-фотографом!

Уроженка Новой Зеландии Джеки Кенни большую часть своей жизни страдала от тревожного расстройства и панических атак. Ее состояние ухудшилось, когда она из-за работы вынуждена была переехать в Лондон: иногда женщине приходилось буквально «сбегать домой», чтобы избежать очередного приступа паники.

Врачи поставили ей диагноз агорафобия; в ее случае это неконтролируемый страх незнакомых пространств.

Из-за этого Кенни старается не уходить далеко от дома: паническая атака может случиться с ней даже в знакомом супермаркете: «Мне начинает казаться, что у меня вот-вот начнется паника, я упаду, на меня рухнут все полки, я кого-нибудь пораню и опозорюсь», — рассказывает она.

В 2016 году Джеки Кенни осталась без работы, и поводов выходить из дома стало еще меньше. Чтобы как-то отвлечься, она начала «гулять» по разным городам с помощью сервиса Google Street View, который позволяет подробно рассматривать панорамы улиц и дорог во множестве стран мира. Это переросло в настоящее увлечение, а потом и в целый проект: Кенни начала охотиться на интересные кадры и ракурсы, которые запечатлел Google. Иногда она проводила за компьютером по 18 часов в сутки, выискивая достойные кадры: по ее словам, 99,999% того, что видно в Google Street View — «полный кошмар».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVxcW00lmnH/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-25T18:26:06+00:00">Июн 25 2017 в 11:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Результатом стал архив из 27 тысяч скриншотов, лучшие из которых Джеки Кенни начала публиковать в инстаграме с названием streetview.portraits. Сначала женщина не афишировала, что стоит за ее увлечением, но потом переименовала его в Agoraphobic Traveller.

Агорафобия и тревожность ограничивают мою возможность путешествовать, так что я нашла другой способ изучать мир Джеки Кенни Страдает агорафобией

«Для меня блуждать по узким улочкам Перу — отличная терапия, — говорит Кенни. — В реальной жизни я бы думала только о том, как поскорее вернуться домой». В то же время, по ее словам, Google Street View не стал для нее виртуальной реальностью: «Я просто ищу визуальные впечатления. Таким образом невозможно по-настоящему погрузиться в культуру, потому что ну что вы узнаете, не общаясь с людьми?».

Сейчас в ее аккаунте 237 фотографий: из Туниса, Сенегала, США, Киргизии, России и многих других стран.

Несмотря на то, что ни одного из этих кадров Джеки Кенни не сделала сама, у всех них есть узнаваемый стиль.

Это всегда четкая геометричная композиция с яркими цветами и выразительной архитектурой. Все скриншоты Кенни незначительно обрабатывает в фотошопе: кадрирует, делает цветокоррекцию, а затем использует один из фильтров инстаграма.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSULBSQlml6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-31T20:02:27+00:00">Мар 31 2017 в 1:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди ее подписчиков — и те, кому просто нравятся фотографии, и люди, также страдающие от агорафобии, которым аккаунт Кенни дает поддержку и помогает пережить болезнь. Автор проекта говорит, что во время своих виртуальных поисков в Google Street View видела много странного. «Если бы я начала выкладывать всякую дикость, у меня было бы намного больше подписчиков, — иронизирует Кенни. — Но я пошла другим путем».

В конце сентября «фотографии» Джеки Кенни представили в Нью-Йорке, а саму ее пригласили на открытие выставки. Это был первый раз за десять лет, когда Кенни решилась пересечь Атлантику и поехать в США — больше всего она боится летать на самолетах. Кенни готовилась к путешествию два месяца: подробно представляла себе поездку на такси, очередь на посадку, салон самолета, звук работающих двигателей. «Если я заранее не визуализирую все, что случится, оно кажется мне слишком сюрреалистичным, — объясняет она. — И это сразу вызывает тревожность».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BOvM0t5gx3f/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-01T21:52:07+00:00">Янв 1 2017 в 1:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.