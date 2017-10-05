Женщина, которая боится выходить из дома, начала путешествовать по Google Street View. И стала трэвел-фотографом!
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Уроженка Новой Зеландии Джеки Кенни большую часть своей жизни страдала от тревожного расстройства и панических атак. Ее состояние ухудшилось, когда она
В 2016 году Джеки Кенни осталась без работы, и поводов выходить из дома стало еще меньше. Чтобы
Результатом стал архив из 27 тысяч скриншотов, лучшие из которых Джеки Кенни начала публиковать в инстаграме с названием streetview.portraits. Сначала женщина не афишировала, что стоит за ее увлечением, но потом переименовала его в Agoraphobic Traveller.
Агорафобия и тревожность ограничивают мою возможность путешествовать, так что я нашла другой способ изучать мир
«Для меня блуждать по узким улочкам Перу — отличная терапия, — говорит Кенни. — В реальной жизни я бы думала только о том, как поскорее вернуться домой». В то же время, по ее словам, Google Street View не стал для нее виртуальной реальностью: «Я просто ищу визуальные впечатления. Таким образом невозможно
Сейчас в ее аккаунте 237 фотографий: из Туниса, Сенегала, США, Киргизии, России и многих других стран.
Это всегда четкая геометричная композиция с яркими цветами и выразительной архитектурой. Все скриншоты Кенни незначительно обрабатывает в фотошопе: кадрирует, делает цветокоррекцию, а затем использует один из фильтров инстаграма.
Среди ее подписчиков — и те, кому просто нравятся фотографии, и люди, также страдающие от агорафобии, которым аккаунт Кенни дает поддержку и помогает пережить болезнь. Автор проекта говорит, что во время своих виртуальных поисков в Google Street View видела много странного. «Если бы я начала выкладывать всякую дикость, у меня было бы намного больше подписчиков, — иронизирует Кенни. — Но я пошла другим путем».
В конце сентября «фотографии» Джеки Кенни представили в
После открытия выставки Джеки Кенни написала в инстаграме, что все прошло хорошо, и она была невероятно тронута поддержкой окружающих. «Самое удивительное — что я смогла встретиться с людьми в реальности», — призналась автор проекта.