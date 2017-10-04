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20:28 (мск), источник: Sputnik

Кадры решают: ГУВД Ташкента ищет сотрудников

ГУВД Ташкента ищет мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, ростом не менее 170 см, которые отслужили в армии или окончили военную кафедру в вузах.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. ГУВД Ташкента объявило набор в органы внутренних дел.

На работу принимаются на мужчины, которые прописаны и проживают в городе Ташкенте в возрасте от 18 до 30 лет и ростом не ниже 170-ти сантиметров. При этом, за плечами кандидатов должна быть военная служба (МПР или срочная) в рядах Вооруженных сил или они должны быть офицерами запаса, которые окончили военную кафедру в гражданских ВУЗах, со средним, средне-специальным или высшим образованием, пишет пресс-служба ГУВД Ташкента.

Отбор на работу в ОВД проходит в комиссионном порядке по утвержденному плану в третью пятницу месяца, с 8 до 9 утра, по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, Ц-4, улица Наваи, 9А-дом. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, диплом и аттестат (оригинал), трудовую книжку (оригинал или копия).

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