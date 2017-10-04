Кадры решают: ГУВД Ташкента ищет сотрудников

На работу принимаются на мужчины, которые прописаны и проживают в городе Ташкенте в возрасте от 18 до 30 лет и ростом не ниже 170-ти сантиметров. При этом, за плечами кандидатов должна быть военная служба (МПР или срочная) в рядах Вооруженных сил или они должны быть офицерами запаса, которые окончили военную кафедру в гражданских ВУЗах, со средним, средне-специальным или высшим образованием, пишет пресс-служба ГУВД Ташкента.