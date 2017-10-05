Учитель информатики из Волгоградской области вошел в число 15 лучших учителей России

В День учителя со сцены Государственного Кремлевского дворца торжественно объявят имя победителя. Всего в профессиональном состязании принимали участие педагоги из 85 субъектов Российской Федерации.
«Учитель года» — один из самых престижных российских конкурсов профессионального мастерства. Педагоги из Волгоградской области второй год подряд занимают в нем лидирующие позиции. В 2016 в пятерку финалистов всероссийского тура вошел учитель химии волгоградского лицея № 5 им. Ю. А Гагарина Евгений Ковалев, став победителем.
Конкурс имеет большое значение для развития отечественной системы образования, внедрения в широкую практику новых методик и подходов к преподаванию.
В настоящее время в системе образования Волгоградской области трудятся около 39 тысяч педагогов, из них почти 19 тысяч работают в школах. Ежегодно по итогам конкурсного отбора 16 человек удостаиваются премии Президента в размере 200 тысяч рублей, еще 100 педагогов становятся обладателями премий Волгоградской области в размере 50 тысяч рублей.