Учитель информатики из Волгоградской области вошел в число 15 лучших учителей России

В День учителя со сцены Государственного Кремлевского дворца торжественно объявят имя победителя. Всего в профессиональном состязании принимали участие педагоги из 85 субъектов Российской Федерации.

«Учитель года» — один из самых престижных российских конкурсов профессионального мастерства. Педагоги из Волгоградской области второй год подряд занимают в нем лидирующие позиции. В 2016 в пятерку финалистов всероссийского тура вошел учитель химии волгоградского лицея № 5 им. Ю. А Гагарина Евгений Ковалев, став победителем.

Конкурс имеет большое значение для развития отечественной системы образования, внедрения в широкую практику новых методик и подходов к преподаванию.