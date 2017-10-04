Фотофакт: сквер Боливара облагораживают перед визитом Мадуро в Минск

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 окт — Sputnik. В Минске идет подготовка к официальному визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент Sputnik в среду.

В частности, вечером дорожные службы вечером наносят разметку возле сквера Симона Боливара в Минске, где 5 октября будет открыт памятник борцу за независимость южноамериканских колоний Испании.

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Сквер национального героя Венесуэлы Симона Боливара был открыт в белорусской столице в 2008 году, на торжественной церемонии открытия присутствовал президент Венесуэлы Уго Чавес. После смерти Чавеса в 2013 году пост главы Боливарианской республики занял Николас Мадуро.

Мадуро прибудет в Минск в четверг. В рамках его первого визита в Минск запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В расширенном составе состоятся переговоры с венесуэльской делегацией.