Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области пошла на спад

Специалисты напомнили, что самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь. По состоянию на 3 октября против сезонного гриппа привили 451,7 тыс человек (19,4% населения области).