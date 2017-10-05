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09:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области пошла на спад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области снизилась — с 25 сентября по 1 октября к медикам обратились 7,9 тыс. больных (неделей раньше — 8,3 тыс.), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 4 октября. Среди заболевших — 5 тыс. детей.

Источник: РИА "Воронеж"

По информации врачей, ситуация по заболеваемости в целом по области соответствует сезонному уровню и не превышает эпидпорогов. В сентябре-октябре ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, прежде всего среди детей.

Специалисты напомнили, что самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь. По состоянию на 3 октября против сезонного гриппа привили 451,7 тыс человек (19,4% населения области).

Несмотря на спад заболеваемости, один класс в воронежской школе № 38 закрыли на карантин. Число заболевших вирусными инфекциями учеников составило 20%.

Справка РИА «Воронеж»

Национальный календарь профилактических прививок РФ включает прививки против 12 инфекций: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция и пневмококковая инфекция. Прививки от некоторых заболеваний состоят из нескольких препаратов, которые нужно вводить поэтапно, соблюдая определенную схему.

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