Двухлетняя девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей

Мать ребенка утверждает, что направила все необходимые документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения дочери, но организация продолжает отправлять квитанции на ее имя. «Это уму непостижимо! Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере», — возмущается женщина. Счета получает и она сама, но фамилия в них указана неправильно.