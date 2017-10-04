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22:43 (мск), источник: РИА Новости

Двухлетняя девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На имя двухлетней жительницы Прикамья ежемесячно приходят квитанции об оплате капитального ремонта. Коммунальщики требуют от нее более десяти тысяч рублей, сообщает портал «59.ru».

Источник: РИА Новости

Мать ребенка утверждает, что направила все необходимые документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения дочери, но организация продолжает отправлять квитанции на ее имя. «Это уму непостижимо! Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере», — возмущается женщина. Счета получает и она сама, но фамилия в них указана неправильно.

В пресс-службе фонда пояснили, что подобные «абсурдные» ситуации иногда случаются. Виной тому областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные данные о собственниках жилья. Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали «оперативно внести изменения в платежную систему».

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