В четверг погода порадует жителей Молдовы

В Бричанах и Сороках +18, в Бельцах на градус больше + 19. В Оргееве ожидается 20 градусов тепла. В Кишинёве и Тирасполе воздух прогреется до 21. В Леове столбики термометров покажут 22 градуса тепла, а в Комрате и Кагуле -23.