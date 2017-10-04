В четверг погода порадует жителей Молдовы
5 октября ожидается небольшое потепление. Метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного.
5 октября ожидается небольшое потепление. Метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках +18, в Бельцах на градус больше + 19. В Оргееве ожидается 20 градусов тепла. В Кишинёве и Тирасполе воздух прогреется до 21. В Леове столбики термометров покажут 22 градуса тепла, а в Комрате и Кагуле -23.
6 октября местами пройдут кратковременные дожди.