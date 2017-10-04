В женский колледж в Кембридже будут принимать трансгендеров
Один из трех колледжей Кембриджского университета, куда до сих пор принимали исключительно женщин, начнет принимать заявки на поступление от
Один из трех колледжей Кембриджского университета, куда до сих пор принимали исключительно женщин, начнет принимать заявки на поступление от
Кембриджский колледж
Теперь получить высшее образование в колледже смогут не только родившиеся девочками, но и те, кто родился мальчиком, но идентифицирует себя как женщину, а также, как объявили в вузе, «принимает меры, чтобы жить как человек женского пола».
Решение уже вызвало критику, в том числе и со стороны представителей феминистского движения.
Те же критерии будут применяться к
«Многие здесь, в колледже, открыты идее небинарности гендера, нас заботит, что узкие рамки гендерной идентичности и связанные с ними стандарты наносят вред как личности, так и обществу в целом», — говорится в заявлении колледжа.
«Колледж также хочет поддержать студентов, которые не хотят относить себя ни к мужскому, ни к женскому полу», — отмечается в нем.
По словам президента колледжа
«Мы — колледж, открытый для всех выдающихся молодых женщин, поэтому абсолютно правильно с точки зрения и закона, и наших ценностей допускать до обучения с нами всех, кто считает себя женщиной», — говорит она.
«Если там [в Мюррей-Эдвардс] действительно не считают, что гендер бинарен, то им не стоит ограничивать прием студентов людьми одного пола», — сказала в беседе с Daily Telegraph феминистка и ученая Жермен Грир, которая в прошлом читала лекции в колледже Ньюнхем.