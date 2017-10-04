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23:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Под королем Саудовской Аравии остановился трап-эскалатор

У самолета прибывшего в московский аэропорт «Внуково-2» короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда вышел из строя трап-эскалатор, после чего ему пришлось спускаться по нему пешком. Кадры Ruptly опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

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Король Салман в должности руководителя Саудовской Аравии посещает Россию впервые. В аэропорту его встречали почетный караул Преображенского полка и оркестр. Также во «Внуково-2» приехала и российская делегация, включающая вице-премьера Дмитрия Рогозина, замглавы МИД Михаила Богданова и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Как ожидается, король Салман будет находиться в Москве до 7 октября.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Анатолий Архипов
К такому почетному и влиятельному на нефтяной рынок гостю мог бы и сам ВВП приехать.
Про остановку
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