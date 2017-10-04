Под королем Саудовской Аравии остановился трап-эскалатор
У самолета прибывшего в московский аэропорт «Внуково-2» короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда вышел из строя
У самолета прибывшего в московский аэропорт «Внуково-2» короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда вышел из строя
Король Салман в должности руководителя Саудовской Аравии посещает Россию впервые. В аэропорту его встречали почетный караул Преображенского полка и оркестр. Также во «Внуково-2» приехала и российская делегация, включающая
Как ожидается, король Салман будет находиться в Москве до 7 октября.
Про остановку