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4 октября, источник: Lenta.Ru

Самой старой в мире беженке разрешили временно остаться в Швеции

Шведский суд разрешил остаться в стране 106-летней мигрантке из Афганистана Бибихал Узбеки, несмотря на решение властей депортировать ее. Об этом сообщает The Local.

Источник: AP 2017

Узбеки позволено остаться в Швеции на срок до 13 месяцев, после чего она может попросить продлить свое пребывание в стране. Суд принял решение, руководствуясь ее преклонным возрастом и состоянием здоровья Узбеки. Также известно, что разрешения остаться в Швеции попросили члены ее семьи.

В миграционной службе Швеции указали, что, как правило, возраст не является основанием для получения защиты со стороны государства.

Также в ведомстве сообщили, что несмотря на «серьезную» ситуацию в Афганистане, конфликт в этой стране не достиг уровня, при котором любой житель Афганистана может просить убежища в Швеции.

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5 сентября стало известно, что власти Швеции отказали Узбеки в прошении остаться в стране. После того, как слепой женщине сообщили о грядущей депортации, ее здоровье еще больше пошатнулось.

Добраться до Швеции женщине помогли ее сын и внук. В Европу семья Узбек прибыла в 2015 году, до этого на протяжении восьми лет она незаконно проживала на территории Ирана, куда бежала из Афганистана.

Семья проживала в провинции Кундуз, где постоянно происходят жестокие столкновения между афганскими силовиками и боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).

В 2016 году в Швеции были обработаны 12 тысяч заявлений жителей Афганистана о предоставлении убежища, четыре тысячи были отклонены на первом этапе рассмотрения.

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