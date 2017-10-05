ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованных материалов, ЦРУ знало, что Советский Союз хочет первым вывести на орбиту искусственный спутник Земли.

Как подчеркнул директор ЦРУ Майкл Помпео, обнародование этих материалов приурочено к 60-летию запуска советского «Спутника-1».

«Ровно 60 лет назад Советский Союз осуществил запуск “Спутника-1”, что ошеломило американскую общественность, но не руководство страны, президент Дуайт Эйзенхауэр был осведомлен», — сказал Помпео на конференции по вопросам национальной безопасности.

Размещенные на сайте ЦРУ материалы касаются разведывательной и аналитической работы по программам создания «Спутников-1, 2 и 3» и советских баллистических ракет в период с 1955 года по начало 1960-х годов.

«Мы считаем, что СССР обладает возможностью осуществить запуск на орбиту Земли спутника, который будет вести сбор научной информации и данных ограниченного военного использования, в начале 1957 года», — говорится в одном их рассекреченных докладов.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.