ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы о запуске первого спутника СССР и космических и баллистических программах Москвы.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы о запуске первого спутника СССР и космических и баллистических программах Москвы.
Как следует из опубликованных материалов, ЦРУ знало, что Советский Союз хочет первым вывести на орбиту искусственный спутник Земли.
«Ровно 60 лет назад Советский Союз осуществил запуск “Спутника-1”, что ошеломило американскую общественность, но не руководство страны, президент Дуайт Эйзенхауэр был осведомлен», — сказал Помпео на конференции по вопросам национальной безопасности.
«Мы считаем, что СССР обладает возможностью осуществить запуск на орбиту Земли спутника, который будет вести сбор научной информации и данных ограниченного военного использования, в начале 1957 года», — говорится в одном их рассекреченных докладов.
Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.
Ранее стало известно, что уникальные документы из 12 российских архивов и музеев, связанные с запуском первого искусственного спутника Земли будут опубликованы на портале «Архивы России».