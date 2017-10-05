Российские ученые составят карту Вселенной

Как рассказал «Известиям» научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев, «Спектр-РГ» позволит увидеть около 3 млн сверхмассивных черных дыр и зафиксировать около 100 тыс. скоплений галактик.
Именно эти данные позволят ученым создать карту Вселенной и внести вклад в развитие мировой науки.
«Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет. Наземными инструментами подменить “Спектр-РГ” полностью невозможно», — рассказал замдиректора ИКИ, руководитель работ по полезной нагрузке Михаил Павлинский.
Основные научные приборы «Спектра-РГ» — немецкий рентгеновский телескоп eROSITA и аналогичный российский инструмент ART-XC. Отмечается, что запуск проекта неоднократно откладывался из-за проблем немецких партнеров при изготовлении телескопа. Однако теперь, когда «все в сборе», в НПО Лавочкина заверили, что новой задержки пуска не произойдет.