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01:37 (мск), источник: Известия

Российские ученые составят карту Вселенной

В НПО Лавочкина завершают строительство астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», задача которой — построение широкомасштабной карты Вселенной и поиск ответов на вопросы о том, как проходила эволюция галактик. Запуск проекта намечен на октябрь 2018 года.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев, «Спектр-РГ» позволит увидеть около 3 млн сверхмассивных черных дыр и зафиксировать около 100 тыс. скоплений галактик.

Именно эти данные позволят ученым создать карту Вселенной и внести вклад в развитие мировой науки.

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«Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет. Наземными инструментами подменить “Спектр-РГ” полностью невозможно», — рассказал замдиректора ИКИ, руководитель работ по полезной нагрузке Михаил Павлинский.

Основные научные приборы «Спектра-РГ» — немецкий рентгеновский телескоп eROSITA и аналогичный российский инструмент ART-XC. Отмечается, что запуск проекта неоднократно откладывался из-за проблем немецких партнеров при изготовлении телескопа. Однако теперь, когда «все в сборе», в НПО Лавочкина заверили, что новой задержки пуска не произойдет.

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