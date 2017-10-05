Российские ученые составят карту Вселенной

Как рассказал «Известиям» научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев, «Спектр-РГ» позволит увидеть около 3 млн сверхмассивных черных дыр и зафиксировать около 100 тыс. скоплений галактик.

Именно эти данные позволят ученым создать карту Вселенной и внести вклад в развитие мировой науки.

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«Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет. Наземными инструментами подменить “Спектр-РГ” полностью невозможно», — рассказал замдиректора ИКИ, руководитель работ по полезной нагрузке Михаил Павлинский.