Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Германию оккупировали вооруженные американские силы — эксперт
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
04:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Медики помогут хабаровчанам сохранить семью

В городе открывается обновленный проект.

В Хабаровске начнет работу проект «Школа молодой семьи». По информации городского управления здравоохранения, специально приглашенные специалисты медицинских центров помогут хабаровчанам сохранить семейные ценности, прочтут лекции и дадут советы по укреплению здоровья.

 — Школа откроется 18 октября, занятия будут проходить по средам — с 19.00 до 20.00 часов вечера, бесплатно. Темы каждый раз разные. Ходить еженедельно необязательно, пара может выбрать и какую-то одну, заинтересовавшую ее тему. Их будет много, так как «Школа молодой семьи» продолжит работать до конца текущего года. А если участники выразят желание, то продлит свою деятельность и в следующем, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая отделом планирования, мониторинга и информационного обеспечения управления здравоохранения администрации Хабаровска Елена Орлова.

Новый проект укрепления здоровья семьи и повышения медицинской грамотности будет проходить в Хабаровском городском ресурсном центре некоммерческих организаций. Как только темы утвердят, узнавать расписание занятий, можно будет на сайте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Без тепла в Хабаровске остаются 3000 домов
Ещё два «доходных» дома сдадут в Хабаровском крае до конца года
Путин уволил губернатора Приморского края
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
В Киеве задержан корреспондент НТВ
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
ЦРУ рассекретило документы о запуске первого спутника СССР
Доказана невозможность спрятаться за зеркалами полностью
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь