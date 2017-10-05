Медики помогут хабаровчанам сохранить семью
В городе открывается обновленный проект.
В городе открывается обновленный проект.
В Хабаровске начнет работу проект «Школа молодой семьи». По информации городского управления здравоохранения, специально приглашенные специалисты медицинских центров помогут хабаровчанам сохранить семейные ценности, прочтут лекции и дадут советы по укреплению здоровья.
— Школа откроется 18 октября, занятия будут проходить по средам — с 19.00 до 20.00 часов вечера, бесплатно. Темы каждый раз разные. Ходить еженедельно необязательно, пара может выбрать и
Новый проект укрепления здоровья семьи и повышения медицинской грамотности будет проходить в Хабаровском городском ресурсном центре некоммерческих организаций. Как только темы утвердят, узнавать расписание занятий, можно будет на сайте.