Медики помогут хабаровчанам сохранить семью

— Школа откроется 18 октября, занятия будут проходить по средам — с 19.00 до 20.00 часов вечера, бесплатно. Темы каждый раз разные. Ходить еженедельно необязательно, пара может выбрать и какую-то одну, заинтересовавшую ее тему. Их будет много, так как «Школа молодой семьи» продолжит работать до конца текущего года. А если участники выразят желание, то продлит свою деятельность и в следующем, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая отделом планирования, мониторинга и информационного обеспечения управления здравоохранения администрации Хабаровска Елена Орлова.