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03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, что подарит приморцам темное осеннее небо

Красивые астрономические явления ожидают жителей Приморского края осенью 2017 года, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на «Примпогоду».

Источник: NASA

Красивые астрономические явления ожидают жителей Приморского края осенью 2017 года, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на «Примпогоду».

В этом сезоне будет три планетарные конъюнкции Планеты. Это одно из самых ярких объектов на ночном небе, некоторые из которых видны даже в самых неблагоприятных условиях светового загрязнения. Так, сегодня в предрассветные часы Марс и Венера показались вместе в восточном небе. Через бинокль расстояние между ними было едва заметно, но на самом деле оно составило миллиарды километров.

Рано утром 18 октября перед восходом солнца на восток Марс и Венера предстанут довольно далеко друг от друга, выстроившись почти идеально с серпом полумесяца. Две самые яркие планеты небосвода — Венера и Юпитер — соединятся на ночном небе в предрассветные часы 13 ноября. Точно так же, как Марс и Венера, они настолько сблизятся, что невооруженным глазом может показаться, будто они касаются друг друга.

Метеорный дождь Ориониды, являющийся вторым в году, начался 2 октября и продлится до 7 ноября. Лучше всего его можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 октября, когда он достигнет своего пика.

Следующий метеорный дождь Леониды пройдёт с 6 по 30 ноября и достигнет максимума в ночь с 17 на 18 ноября.

Чтобы увидеть метеоритный дождь, по словам экспертов, необходимо уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. «Когда окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона. Суперлуние Орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, а не круговой, поэтому она к нам то ближе, то дальше. Когда полная Луна находится в перигее — самой близкой к нам точке своей орбиты — мы видим её на небе наиболее большой. Суперлуна появится на небе 3—4 декабря», — говорят ученые.

Екатерина Брязгунова.

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