Стало известно, что подарит приморцам темное осеннее небо
Красивые астрономические явления ожидают жителей Приморского края осенью 2017 года, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на «Примпогоду».
Красивые астрономические явления ожидают жителей Приморского края осенью 2017 года, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на «Примпогоду».
Красивые астрономические явления ожидают жителей Приморского края осенью 2017 года, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на «Примпогоду».
В этом сезоне будет три планетарные конъюнкции Планеты. Это одно из самых ярких объектов на ночном небе, некоторые из которых видны даже в самых неблагоприятных условиях светового загрязнения. Так, сегодня в предрассветные часы Марс и Венера показались вместе в восточном небе. Через бинокль расстояние между ними было едва заметно, но на самом деле оно составило миллиарды километров.
Рано утром 18 октября перед восходом солнца на восток Марс и Венера предстанут довольно далеко друг от друга, выстроившись почти идеально с серпом полумесяца. Две самые яркие планеты небосвода — Венера и Юпитер — соединятся на ночном небе в предрассветные часы 13 ноября. Точно так же, как Марс и Венера, они настолько сблизятся, что невооруженным глазом может показаться, будто они касаются друг друга.
Метеорный дождь Ориониды, являющийся вторым в году, начался 2 октября и продлится до 7 ноября. Лучше всего его можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 октября, когда он достигнет своего пика.
Следующий метеорный дождь Леониды пройдёт с 6 по 30 ноября и достигнет максимума в ночь с 17 на 18 ноября.
Чтобы увидеть метеоритный дождь, по словам экспертов, необходимо уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. «Когда окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона. Суперлуние Орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, а не круговой, поэтому она к нам то ближе, то дальше. Когда полная Луна находится в перигее — самой близкой к нам точке своей орбиты — мы видим её на небе наиболее большой. Суперлуна появится на небе
Екатерина Брязгунова.