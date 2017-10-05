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05:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан ждут три выходных в начале ноября

День народного единство в России будут отмечать с 4 по 6 число.

По случаю Дня народного единства жители Хабаровского края отдохнут три дня подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Праздник, который отмечается 4 ноября, выпадает на субботу, поэтому выходным станет и понедельник 6 ноября.

«Продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», — заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

Напомним, День народного единства по Трудовому кодексу включен в число нерабочих праздничных дней.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» публиковало календарь праздничных дней на 2018 год, который в сентябре поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

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