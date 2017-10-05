Хабаровчан ждут три выходных в начале ноября
День народного единство в России будут отмечать с 4 по 6 число.
День народного единство в России будут отмечать с 4 по 6 число.
По случаю Дня народного единства жители Хабаровского края отдохнут три дня подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Праздник, который отмечается 4 ноября, выпадает на субботу, поэтому выходным станет и понедельник 6 ноября.
«Продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», — заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.
Напомним, День народного единства по Трудовому кодексу включен в число нерабочих праздничных дней.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» публиковало календарь праздничных дней на 2018 год, который в сентябре поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию