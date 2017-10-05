Инвалидам Хабаровского края помогли деньгами на собственный бизнес

В дальневосточной столице обсудили трудоустройство инвалидов и возможности, которые предоставляют тем из них, кто хочет открыть свой бизнес. Из 77 тысяч людей с ограниченными возможностями, которые проживают в Хабаровском крае, в 2017 году девять занялись предпринимательством.

Ситуацию обсудили на заседании Совета при губернаторе края по делам инвалидов. Участники затронули реализацию прав инвалидов и обеспечение их равных возможностей в обществе. По данным комитета по труду и занятости населения правительства региона, из всех проживающих в субъекте инвалидов 23770 — трудоспособного возраста. Работает 5097 человек, в том числе на тех предприятиях, которые выделяют квоты под вакансии для граждан с инвалидностью.

Тем, кто хочет открыть своё дело, единовременно выплачивают до 100 тысяч рублей — на подготовку документов для госрегистрации юридического лица и реализации бизнес-плана. Также граждане с ограниченными возможностями здоровья могут получить поддержку в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства.