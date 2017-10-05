Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Пропавшего в аэропорту Дубая кота вернули хозяевам в английском графстве Нортгемптоншир после двух месяцев поисков.
Пропавшего в аэропорту Дубая кота вернули хозяевам в английском графстве Нортгемптоншир после двух месяцев поисков.
Кот породы рэгдолл по кличке Динки должен был вылететь из аэропорта крупнейшего города ОАЭ в Лондон тем же рейсом, что и его хозяева — Иэн и Сью Лиз.
Однако после приземления в аэропорту Гатвик выяснилось, что клетка Динки пуста. Судя по всему, он сбежал из нее перед вылетом и покинул аэропорт.
После многочисленных постов хозяев в соцсетях о помощи Динки нашли в приюте для животных в Дубае и передали хозяевам.
Супруги Лиз покинули Дубай 27 июля, прожив в этой стране последние пять лет. Вместе с собой они взяли двух своих питомцев.
Иэн отвез кошек в грузовой терминал аэропорта, где их должны были загрузить в самолет. По прилету клетка Динки оказалась пустой.
По словам Иэна, сначала никто не мог понять, находится ли кот на борту самолета, сбежал в Гатвике или пропал еще в Дубае.
«Никто не имел ни малейшего понятия о том, что могло произойти», — рассказал Иэн.
Тем не менее, супруга Иэна подозревала, что кот не покидал Дубая — слишком чистой была клетка.
«Уж
Дочь Иэна и Сью создала специальную страницу в Facebook в попытке найти пропавшего кота.
Наконец, спустя два месяца семья получила долгожданное сообщение из приюта для животных в Дубае.
Иэн и Сью Лиз воссоединилась со своим любимцем в 25 км от аэропорта Дубая, где они видели его в последний раз.
Где все это время находился кот, неизвестно. В местных СМИ появлялась фотография гуляющего по Дубаю испуганного кота, похожего на Динки.
После двухмесячного отсутствия Динки снова приходится привыкать к дому, говорят его хозяева.