Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца

Источник: Donna Bailey

Кот породы рэгдолл по кличке Динки должен был вылететь из аэропорта крупнейшего города ОАЭ в Лондон тем же рейсом, что и его хозяева — Иэн и Сью Лиз.

Однако после приземления в аэропорту Гатвик выяснилось, что клетка Динки пуста. Судя по всему, он сбежал из нее перед вылетом и покинул аэропорт.

После многочисленных постов хозяев в соцсетях о помощи Динки нашли в приюте для животных в Дубае и передали хозяевам.

Иэн Лиз отправился в Дубай на поиски кота | Источник: Donna Bailey

Супруги Лиз покинули Дубай 27 июля, прожив в этой стране последние пять лет. Вместе с собой они взяли двух своих питомцев.

Иэн отвез кошек в грузовой терминал аэропорта, где их должны были загрузить в самолет. По прилету клетка Динки оказалась пустой.

По словам Иэна, сначала никто не мог понять, находится ли кот на борту самолета, сбежал в Гатвике или пропал еще в Дубае.

«Никто не имел ни малейшего понятия о том, что могло произойти», — рассказал Иэн.

Тем не менее, супруга Иэна подозревала, что кот не покидал Дубая — слишком чистой была клетка.

«Уж я-то знаю, что он может натворить в своей клетке, но она была чистой», — заявила Сью Лиз.

Дочь Иэна и Сью создала специальную страницу в Facebook в попытке найти пропавшего кота.

Глава семейства отправился на поиски в Дубай. Семья предлагала вознаграждение за кота в размере 5 тыс. дирхамов (около 1360 долларов).

Семейство распространило тысячи листовок, в которых предлагалась крупная награда за возвращение Динки в целости и сохранности | Источник: Donna Bailey

Наконец, спустя два месяца семья получила долгожданное сообщение из приюта для животных в Дубае.

Иэн и Сью Лиз воссоединилась со своим любимцем в 25 км от аэропорта Дубая, где они видели его в последний раз.

Где все это время находился кот, неизвестно. В местных СМИ появлялась фотография гуляющего по Дубаю испуганного кота, похожего на Динки.

Источник: Donna Bailey

После двухмесячного отсутствия Динки снова приходится привыкать к дому, говорят его хозяева.

Динки имеет отличительную особенность - выпирающий клык | Источник: Donna Bailey