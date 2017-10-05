Еще одну парковку запретят в Иркутске
Новые запрещающие знаки появятся в конце октября.
Новые запрещающие знаки появятся в конце октября.
С 23 октября на перекрестке 19-го Советского переулка и улицы Розы Люксембург в Иркутске запретят автопарковку. Как пояснили в
В ближайшее время на указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Такие меры предпринимают для обеспечения безопасности движения в связи с обращениями местных жителей на неблагополучную дорожную обстановку.