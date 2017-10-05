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04:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Еще одну парковку запретят в Иркутске

Новые запрещающие знаки появятся в конце октября.

Источник: РИА "Новости"

С 23 октября на перекрестке 19-го Советского переулка и улицы Розы Люксембург в Иркутске запретят автопарковку. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, нельзя будет поставить машины в районе строений № 273а/4 и № 273а/2 по улицу Розы Люксембург.

В ближайшее время на указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Такие меры предпринимают для обеспечения безопасности движения в связи с обращениями местных жителей на неблагополучную дорожную обстановку.

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