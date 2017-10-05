Еще одну парковку запретят в Иркутске

С 23 октября на перекрестке 19-го Советского переулка и улицы Розы Люксембург в Иркутске запретят автопарковку. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, нельзя будет поставить машины в районе строений № 273а/4 и № 273а/2 по улицу Розы Люксембург.