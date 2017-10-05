Иркутяне могут поучаствовать в конкурсе селфи ко Дню улыбки
Автор самой интересной фотографии получит приз.
Автор самой интересной фотографии получит приз.
Отдел истории краеведческого музея в Иркутске приглашает всех желающих отметить День улыбки и сделать селфи в музее или возле него. Акция продлится с 6 по 8 октября.
Позитивные снимки нужно выложить в любой соцсети с двумя хештегами: #ИркутскийКраеведческий и #музейнаяулыбка. Кроме того, можно отметить музей на фотографии. Авторы интересных работ будут вознаграждены.