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05:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутяне могут поучаствовать в конкурсе селфи ко Дню улыбки

Автор самой интересной фотографии получит приз.

Отдел истории краеведческого музея в Иркутске приглашает всех желающих отметить День улыбки и сделать селфи в музее или возле него. Акция продлится с 6 по 8 октября.

Позитивные снимки нужно выложить в любой соцсети с двумя хештегами: #ИркутскийКраеведческий и #музейнаяулыбка. Кроме того, можно отметить музей на фотографии. Авторы интересных работ будут вознаграждены.

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