Министр образования Хабаровского края: Школам нужно больше учителей
По словам Аллы Кузнецовой, с переходом на обучение в одну смену региону потребуются новые специалисты.
По словам Аллы Кузнецовой, с переходом на обучение в одну смену региону потребуются новые специалисты.
В школах Хабаровского края нет дефицита учителей — все вакансии закрыты, однако
«У нас нет незакрытых вакансий, все предметы преподаются в школах края, но необходимость подготовки кадров остается всегда. Мы все сейчас переходим [на обучение] в одну смену, поэтому нужно больше учителей. Кроме того, каждый год в школы приходит все больше детей — в этом году пришло еще на две тысячи больше. Появляются новые классы, поэтому учителя будут нужны всегда», — сказала Алла Кузнецова.
По ее словам, к 2020 году учиться в первой половине дня будут все начальные и старшие классы, а к 2025-му второй смены не станет совсем.
Алла Кузнецова также отметила, что среди педагогов стало больше молодых специалистов.
«Престиж профессии учителя поднимается. У нас на сегодня уже молодежи столько же, сколько педагогов пенсионного возраста, то есть идет нормальная ротация. Мы понимаем, что она будет продолжаться, и мы должны эту ротацию обеспечить благодаря подготовке новых педагогов», — добавила глава минобрнауки края.