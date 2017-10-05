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05:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Министр образования Хабаровского края: Школам нужно больше учителей

По словам Аллы Кузнецовой, с переходом на обучение в одну смену региону потребуются новые специалисты.

Источник: РИА "Новости"

В школах Хабаровского края нет дефицита учителей — все вакансии закрыты, однако из-за перехода на обучение в первую смену потребность в новых кадрах сохраняется. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала министр образования и науки региона Алла Кузнецова.

«У нас нет незакрытых вакансий, все предметы преподаются в школах края, но необходимость подготовки кадров остается всегда. Мы все сейчас переходим [на обучение] в одну смену, поэтому нужно больше учителей. Кроме того, каждый год в школы приходит все больше детей — в этом году пришло еще на две тысячи больше. Появляются новые классы, поэтому учителя будут нужны всегда», — сказала Алла Кузнецова.

По ее словам, к 2020 году учиться в первой половине дня будут все начальные и старшие классы, а к 2025-му второй смены не станет совсем.

Алла Кузнецова также отметила, что среди педагогов стало больше молодых специалистов.

«Престиж профессии учителя поднимается. У нас на сегодня уже молодежи столько же, сколько педагогов пенсионного возраста, то есть идет нормальная ротация. Мы понимаем, что она будет продолжаться, и мы должны эту ротацию обеспечить благодаря подготовке новых педагогов», — добавила глава минобрнауки края.

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