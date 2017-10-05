Пенсионеров в Иркутске научат, как освоить китайский язык

Китайский язык считается одним из самых сложных языков мира, но, несмотря на это, с каждым годом всё больше людей начинают его учить. Насколько язык сложен в действительности? Трудно ли начать на нем говорить? Обо всем этом и многом другом расскажут иркутянам на курсе лекций «Китайский язык в серебряном возрасте», который специально адаптирован для восприятия людей старше 50 лет.