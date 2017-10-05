Первый алжирец прибыл по электронной визе во Владивосток

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Первый гражданин Алжира прибыл в Приморье с помощью упрощенного визового режима свободного порта Владивосток. Всего электронную визу оформило 94 гражданина этой страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-служба Минвостокразвития.

С начала августа, когда на Дальнем Востоке начал действовать упрощенный визовый режим в свободном порту Владивосток, в Приморье по электронной визе въехало 1,5 тысячи человек из 10 стран. Наиболее востребована электронная виза у граждан Китая и Японии. По ней въехало 825 граждан КНР, 639 граждан Японии. Также упрощенным визовым режимом воспользовались жители еще семи стран: 14 граждан Индии, 11 жителей Сингапура, 3 гражданина Ирана, 3 гражданина КНДР, 2 гражданина Саудовской Аравии, 1 гражданин Турции, 1 гражданин Мексики.

Иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Сейчас подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 стран. Оформить электронную визу просто.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «оформление электронных виз сделано доступно и удобно — достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь».