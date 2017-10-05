Автобусы на трех маршрутах Хабаровска станут вместительнее

«Связано это с тем, что пассажиры жаловались на проблемы: в час пик салоны переполнены, и люди вынуждены были ехать стоя, хотя это является нарушением, — комментирует начальник отдела организации регулярных перевозок управления транспорта администрации Хабаровска Ирина Фостей. — Предприниматели обратились в управление за разрешением заменить класс транспортных средств. Теперь в рейсы выйдут автобусы, где можно перевозить пассажиров как на сидячих местах, так и стоя».