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04:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобусы на трех маршрутах Хабаровска станут вместительнее

Большие автобусы начнут ходить по хабаровским маршрутам № 80 (Речной вокзал — Матвеевка), 81 (Индустриальный поселок — Северный микрорайон) и 89 (Химфармзавод — Автовокзал). Постановление об этом вступило в силу.

«Связано это с тем, что пассажиры жаловались на проблемы: в час пик салоны переполнены, и люди вынуждены были ехать стоя, хотя это является нарушением, — комментирует начальник отдела организации регулярных перевозок управления транспорта администрации Хабаровска Ирина Фостей. — Предприниматели обратились в управление за разрешением заменить класс транспортных средств. Теперь в рейсы выйдут автобусы, где можно перевозить пассажиров как на сидячих местах, так и стоя».

На каждом маршруте появится по три вместительных машины: пока еще не все коммерсанты, обслуживающие эти направления, готовы закупать новые автобусы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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