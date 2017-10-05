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06:05 (мск), источник: Вести Иркутск

По качеству российских дорог Иркутск опустился с 33-го места на 65-е

По качеству дорог в России Иркутск — на 65-м месте. Самые плохие в Махачкале, а лучшие — в Тюмени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг составили участники проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция». Они побывали в 84 регионах страны. При оценке качества дорог учитывали размер и глубину ям, разрушение покрытия, занижение обочин. Особое внимание уделяли новым дорогам, которые ещё находятся на гарантии подрядчика. Кстати, два года назад Иркутск был на 33-м месте, теперь же опустился на 32 позиции.

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