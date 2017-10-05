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05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Девять школ Иркутской области вошли в рейтинг лучших в России

Девять школ Иркутской области вошла в рейтинг 500 лучших образовательных организаций России, сообщают 5 октября 2017 года составители рейтинга.

Источник: РИА "Новости"

Оценивались итоги 2016−2017 учебного года. Годом ранее в Иркутской области в аналогичном рейтинге состояли 11 школ.

Итак, лучшими признаны лицей № 1 (Ангарск), лицей ИГУ, гимназия № 1 им. Иноземцева (Братск), школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов (Ангарск), гимназия № 25, лицей № 2, лицей-интернат № 1, школа № 64 с углублённым изучением отдельных предметов, лицей № 36 РДЖ (Иркутск). Из нынешнего рейтинга выпали лицей № 2 (Ангарск), лицей № 1 (Братск), лицей № 3 (Иркутск), школа № 14 в Иркутске, зато добавились новые учреждения.

В Сибири наш регион обогнала только Новосибирская область, там лучших школ в нынешнем рейтинге — 10. В лидерах по России — Москва (156), Санкт-Петербург (32), Татарстан (29), Московская область (18), Челябинская область (16), Самарская область (12), Башкирия (11). В Забайкальском крае, в Республике Алтай, Калмыкии, Чечне, Приморском крае, Тыве, Ненецком автономном округе нет ни одной школы в этом рейтинге.

Рейтинг уже пятый год составил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и при содействии Министерства образования и науки России.

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