Девять школ Иркутской области вошли в рейтинг лучших в России
Девять школ Иркутской области вошла в рейтинг 500 лучших образовательных организаций России, сообщают 5 октября 2017 года составители рейтинга.
Девять школ Иркутской области вошла в рейтинг 500 лучших образовательных организаций России, сообщают 5 октября 2017 года составители рейтинга.
Оценивались итоги 2016−2017 учебного года. Годом ранее в Иркутской области в аналогичном рейтинге состояли 11 школ.
Итак, лучшими признаны лицей № 1 (Ангарск), лицей ИГУ, гимназия № 1 им. Иноземцева (Братск), школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов (Ангарск), гимназия № 25, лицей № 2,
В Сибири наш регион обогнала только Новосибирская область, там лучших школ в нынешнем рейтинге — 10. В лидерах по России — Москва (156),
Рейтинг уже пятый год составил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и при содействии Министерства образования и науки России.