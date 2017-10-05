Доступ к мысу Хобой на острове Ольхон могут закрыть — «Заповедное Прибайкалье»

Источник: IrkutskMedia.ru

Доступ к мысу Хобой на острове Ольхон могут закрыть из-за негативного влияния на природу. Как сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья», 3 октября с общественностью обсуждались возможные варианты благоустройства мыса, но окончательное решение еще не принято. Об этом станет известно до конца месяца.

«Остров Ольхон, и в частности, мыс Хобой — это уникальная экосистема из редких растений, которая пользуется популярностью. Если люди будут просто ходить, а не ездить — это может оказывать негативное влияние на природу. Если так будет продолжаться и дальше, то мы можем лишиться растительности», — сказала представитель «Заповедного Прибайкалья».

Напомним, что общественные организации в ходе состоявшегося расширенного научно-технического совета объединенной дирекции «Заповедного Прибайкалья», поддержали благоустройство экологической тропы на мысе Хобой на Ольхоне в Иркутской области. В первую очередь в рамках проекта на территории будет оборудована экотропа и смотровые площадки, автомобильные стоянки, пикниковые точки и шесть санузлов с системой очистки замкнутого цикла. Проект требует тщательных инженерных и архитектурных расчетов, отметил директор «Заповедного Прибайкалья» Михаил Яблоков.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что экологическая тропа будет благоустроена на мысе Хобой на острове Ольхон в Иркутской области. В 2017 году администрация «Заповедного Прибайкалья» защитила в министерстве природных ресурсов РФ пять проектов по благоустройству инфраструктуры Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ составит 36 млн рублей. Средства, выделенные по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы», уже поступили в «Заповедное Прибайкалье».