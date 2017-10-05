Доступ к мысу Хобой на острове Ольхон могут закрыть — «Заповедное Прибайкалье»
Решение будет принято до конца октября.
Решение будет принято до конца октября.
Доступ к мысу Хобой на острове Ольхон могут закрыть
«Остров Ольхон, и в частности, мыс Хобой — это уникальная экосистема из редких растений, которая пользуется популярностью. Если люди будут просто ходить, а не ездить — это может оказывать негативное влияние на природу. Если так будет продолжаться и дальше, то мы можем лишиться растительности», — сказала представитель «Заповедного Прибайкалья».
Напомним, что общественные организации в ходе состоявшегося расширенного
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что экологическая тропа будет благоустроена на мысе Хобой на острове Ольхон в Иркутской области. В 2017 году администрация «Заповедного Прибайкалья» защитила в министерстве природных ресурсов РФ пять проектов по благоустройству инфраструктуры Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ составит 36 млн рублей. Средства, выделенные по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и
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