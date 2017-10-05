В Канске зацвели яблони, несмотря на холодную погоду

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В Канске, несмотря на холодную октябрьскую погоду, зацвели яблони, а на кустах калины появились почки. Бутоны цветов на своем приусадебном участке обнаружил местный житель, который не смог объяснить необычное явление.

«У нас вот зацвела яблоня на удивление. Вот еще набухают почки. Такое первый раз вижу, и предыдущие хозяева тоже говорят, что такого никогда не происходило. И не понятно, почему. Рядом нет никаких тепловых коммуникаций, никаких водопроводов, от здания тоже довольно далеко находится яблоня, но почему-то цвет набрала. Надеюсь, к новому году урожай будем собирать», — рассказал дачник.

Специалисты отметили, что подобные явления нетипичны для осени. Не исключено, что наступившее после заморозков потепление деревья восприняли как «сигнал» к действию. Однако эксперты признаются, что такое бывает редко.

«То, что может произойти цветение осенью, этому способствовать должна особо тёплая температура в августе или в сентябре. Для повторного цветения. Но это плохо. Почему? Потому что сейчас должна наступить уже, по большому счету, зима, приближаются отрицательные температуры, а это значит, что этот цветок, естественно, погибнет», — рассказал директор Ботанического сада СФУ Елена Селенина.