Без тепла в Хабаровске остаются 3000 домов

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске продолжается запуск отопления в жилые дома и социальные объекты. На данный момент, как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в «Хабаровской теплосетевой компании», тепло пришло в 491 дом.

— В нашем ведении по городу находится около 3500 жилых домов. Отопление подается поэтапно. Тем не менее, бывают случаи, когда в задержке виноваты управляющие компании. Возникают различные проблемы вроде порыва или течи на трассе, кто-то не успевает закончить ремонт, из-за этого сдвигаются сроки подачи отопления в дом, — отметила пресс-секретарь филиала АО «ДГК» Анна Никитенко. На сегодняшний день к отоплению также подключены около 60 медицинских и 100 образовательных учреждений.

— К сожалению, к нам поступает информация о фактах самовольного подключения к системе централизованного теплоснабжения. Обращаю внимание на то, что управляющие компании и ТСЖ не имеют права открывать задвижки в домах без уведомления энергетиков. Такие действия, во-первых, могут привести к нарушению гидравлического режима и даже повреждению тепловых сетей, что в свою очередь может повлиять на сроки вхождения города в отопительный сезон. Во-вторых, самовольное подключение без подписания акта о начале отопительного сезона в каждом конкретном доме может быть расценено как незаконный отбор ресурса, — сказал директор компании Сергей Нехороших.