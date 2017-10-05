Без тепла в Хабаровске остаются 3000 домов
Батареи во всех домах и социальных объектах города включат в течение 10 дней.
Батареи во всех домах и социальных объектах города включат в течение 10 дней.
В Хабаровске продолжается запуск отопления в жилые дома и социальные объекты. На данный момент, как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в «Хабаровской теплосетевой компании», тепло пришло в 491 дом.
— В нашем ведении по городу находится около 3500 жилых домов. Отопление подается поэтапно. Тем не менее, бывают случаи, когда в задержке виноваты управляющие компании. Возникают различные проблемы вроде порыва или течи на трассе,
— К сожалению, к нам поступает информация о фактах самовольного подключения к системе централизованного теплоснабжения. Обращаю внимание на то, что управляющие компании и ТСЖ не имеют права открывать задвижки в домах без уведомления энергетиков. Такие действия,
Напомним, подключать отопление в Хабаровске начали с 3 октября. У специалистов есть 10 дней на то, чтобы подать отопление во все дома и объекты города.