Круговое движение организуют на перекрестке в поселке Жилкино

В поселке Жилкино с 8 октября на пересечении улиц Полярная, Генерала Доватора и Воровского будет организовано круговое движение. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, все необходимые дорожные знаки появятся на перекрестке в ближайшее время.