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06:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Круговое движение организуют на перекрестке в поселке Жилкино

Движение изменится в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

В поселке Жилкино с 8 октября на пересечении улиц Полярная, Генерала Доватора и Воровского будет организовано круговое движение. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, все необходимые дорожные знаки появятся на перекрестке в ближайшее время.

Специалисты считают, что такая мера поможет увеличить пропускную способность этой развязки, снизить количество заторов в Ленинском округе. Эта мера направлена на увеличение пропускной способности данной развязки и, соответственно, на снижение количества заторов в Ленинском округе в часы пиковых нагрузок.

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