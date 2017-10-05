Круговое движение организуют на перекрестке в поселке Жилкино
Движение изменится в ближайшее время.
Движение изменится в ближайшее время.
В поселке Жилкино с 8 октября на пересечении улиц Полярная, Генерала Доватора и Воровского будет организовано круговое движение. Как пояснили в
Специалисты считают, что такая мера поможет увеличить пропускную способность этой развязки, снизить количество заторов в Ленинском округе. Эта мера направлена на увеличение пропускной способности данной развязки и, соответственно, на снижение количества заторов в Ленинском округе в часы пиковых нагрузок.