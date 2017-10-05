Кодекс этической работы в сети Интернет подписали во Владивостоке

Андрей Губенко, руководитель Роскомнадзора по Приморскому краю: «Каждому важно, чтобы эти данные и обрабатывались, но и были защищены. Даём им знак качества, что эти организации соответствуют всем требованиям. И кто с ними будет работать, у них проблем с защитой информации нет».

Виктор Фёдоров, проректор ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»: «Подписание этого меморандума — это непосредственно закрепление тех правил, которые мы должны соблюдать. Мы говорили о персональных данных, которые сейчас свободно утекают в сеть Интернет. Я не думаю, что это благо. Подписав этот документ, у всех учреждений есть базы данных, они чётко должны понимать, с каким объёмом информации они работают и как они должны его защищать».