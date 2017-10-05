Кодекс этической работы в сети Интернет подписали во Владивостоке
Кодекс этической работы в сети Интернет подписали 4 октября во Владивостоке. Документ разработан в рамках инициированного Роскомнадзором проекта «Цифровой дом», цель которого — создание безопасной и комфортной цифровой среды. Первыми приняли условия кодекса и поставили свои подписи — департамент по защите гостайны, Тихоокеанский медицинский университет, Приморская краевая нотариальная палата, Фонд капитального ремонта и компания «Сименс Финанс».