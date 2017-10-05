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06:18 (мск), источник: Вести Приморье

Кодекс этической работы в сети Интернет подписали во Владивостоке

Кодекс этической работы в сети Интернет подписали 4 октября во Владивостоке. Документ разработан в рамках инициированного Роскомнадзором проекта «Цифровой дом», цель которого — создание безопасной и комфортной цифровой среды. Первыми приняли условия кодекса и поставили свои подписи — департамент по защите гостайны, Тихоокеанский медицинский университет, Приморская краевая нотариальная палата, Фонд капитального ремонта и компания «Сименс Финанс».

Источник: Вести Приморье

Подписавшие документ подтвердили свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в сети Интернет. Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

Андрей Губенко, руководитель Роскомнадзора по Приморскому краю: «Каждому важно, чтобы эти данные и обрабатывались, но и были защищены. Даём им знак качества, что эти организации соответствуют всем требованиям. И кто с ними будет работать, у них проблем с защитой информации нет».

Виктор Фёдоров, проректор ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»: «Подписание этого меморандума — это непосредственно закрепление тех правил, которые мы должны соблюдать. Мы говорили о персональных данных, которые сейчас свободно утекают в сеть Интернет. Я не думаю, что это благо. Подписав этот документ, у всех учреждений есть базы данных, они чётко должны понимать, с каким объёмом информации они работают и как они должны его защищать».

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