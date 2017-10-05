5 красноярских школ вошли в рейтинг лучших школ России

Источник: РИА "Новости"

Пять школ Красноярского края вошли в рейтинг 500 школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2016/17 учебном году. Список лучших школ страны опубликовало независимое рейтинговое агентство Московского центра непрерывного математического образования. В топ-500 вошли красноярский кадетский корпус им. А. Лебедя (ул. Малиновского, 20 г ст22), гимназия № 13 (ул. Академгородок, 17г), лицей № 7 (ул. Менжинского, 15), школа № 10 им. академика Ю. Овчинникова (ул. Ленина, 114) и зеленогорский лицей № 174.

Также кадетский корпус им. А. Лебедя вошел в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся.

Отметим, в рейтинг 25 школ с наиболее высокими результатами образовательные учреждения Красноярского края не вошли.