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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

5 красноярских школ вошли в рейтинг лучших школ России

Список составило столичное независимое рейтинговое агентство.

Источник: РИА "Новости"

Пять школ Красноярского края вошли в рейтинг 500 школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2016/17 учебном году. Список лучших школ страны опубликовало независимое рейтинговое агентство Московского центра непрерывного математического образования. В топ-500 вошли красноярский кадетский корпус им. А. Лебедя (ул. Малиновского, 20 г ст22), гимназия № 13 (ул. Академгородок, 17г), лицей № 7 (ул. Менжинского, 15), школа № 10 им. академика Ю. Овчинникова (ул. Ленина, 114) и зеленогорский лицей № 174.

Также кадетский корпус им. А. Лебедя вошел в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся.

Отметим, в рейтинг 25 школ с наиболее высокими результатами образовательные учреждения Красноярского края не вошли.

Вместе с тем составители рейтинга «не устают подчёркивать, что конкретные позиции внутри списков, например, топ-10 или топ-25, имеют весьма условный смысл», а сами рейтинги формируются для того, чтобы у школы «были сравнительно объективные измерители итогов своей работы».

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