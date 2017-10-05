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06:11 (мск), источник: Восток Медиа

Школы Хабаровского края вошли в список лучших в России

Показатели уровня образования в регионе увеличились вдвое.

Источник: РИА "Новости"

В список 500 лучших школ России вошли четыре образовательных учреждения Хабаровского края, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. Московский центр непрерывного математического образования формирует такой топ каждый год. На него влияют уровень сдачи ЕГЭ и результаты участия во всероссийских олимпиадах.

Одними из самых сильных в России стали школы: гимназия № 3, гимназия № 5 и математический лицей Хабаровска и лицей № 1 Комсомольска-на-Амуре.

«Это очень высокий результат для нашего края. В прошлые года максимум две школы попадали в этот почётный список. В других регионах Дальнего Востока по одному, в лучшем случае, по два представителя в перечне. Поэтому нам это особенно приятно», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Хабаровские школы выдали хорошие показатели и по профильному образованию. В физико-математическом профиле отметили Лицей инновационных технологий, в индустриально-технологическом— лицей № 1 Комсомольска-на-Амуре, в филологическом — гимназию № 5 Хабаровска; оборонно-спортивном — математический лицей и среднюю школу № 3 посёлка Солнечный.

Глава минобрнауки считает, что успех школ региона связан с реформами последних лет в местном образовании — в частности, на это повлияли инновационные проекты, связанные с подходом к обучению способных детей. Например, после запуска проекта Smart27 число победителей и призёров олимпиад в крае увеличилось вдвое.

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