Школы Хабаровского края вошли в список лучших в России

Источник: РИА "Новости"

В список 500 лучших школ России вошли четыре образовательных учреждения Хабаровского края, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. Московский центр непрерывного математического образования формирует такой топ каждый год. На него влияют уровень сдачи ЕГЭ и результаты участия во всероссийских олимпиадах.

Одними из самых сильных в России стали школы: гимназия № 3, гимназия № 5 и математический лицей Хабаровска и лицей № 1 Комсомольска-на-Амуре.

«Это очень высокий результат для нашего края. В прошлые года максимум две школы попадали в этот почётный список. В других регионах Дальнего Востока по одному, в лучшем случае, по два представителя в перечне. Поэтому нам это особенно приятно», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Хабаровские школы выдали хорошие показатели и по профильному образованию. В физико-математическом профиле отметили Лицей инновационных технологий, в индустриально-технологическом— лицей № 1 Комсомольска-на-Амуре, в филологическом — гимназию № 5 Хабаровска; оборонно-спортивном — математический лицей и среднюю школу № 3 посёлка Солнечный.