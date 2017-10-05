Школы Хабаровского края вошли в список лучших в России
Показатели уровня образования в регионе увеличились вдвое.
Показатели уровня образования в регионе увеличились вдвое.
В список 500 лучших школ России вошли четыре образовательных учреждения Хабаровского края, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. Московский центр непрерывного математического образования формирует такой топ каждый год. На него влияют уровень сдачи ЕГЭ и результаты участия во всероссийских олимпиадах.
Одними из самых сильных в России стали школы: гимназия № 3, гимназия № 5 и математический лицей Хабаровска и лицей № 1
«Это очень высокий результат для нашего края. В прошлые года максимум две школы попадали в этот почётный список. В других регионах Дальнего Востока по одному, в лучшем случае, по два представителя в перечне. Поэтому нам это особенно приятно», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.
Хабаровские школы выдали хорошие показатели и по профильному образованию. В
Глава минобрнауки считает, что успех школ региона связан с реформами последних лет в местном образовании — в частности, на это повлияли инновационные проекты, связанные с подходом к обучению способных детей. Например, после запуска проекта Smart27 число победителей и призёров олимпиад в крае увеличилось вдвое.