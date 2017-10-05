Красноярцы пожаловались на работу светофора у краевой больницы

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Жители Красноярска жалуются на работу светофора у краевой больницы. Переход на ул. Партизана Железняка очень широкий — для транспорта проложено шесть полос. Однако на их пересечение пешеходам дается всего 25 секунд.

По словам местных жителей, этого времени хватает далеко не всем. В частности, пенсионеры вынуждены добегать до противоположной стороны уже на красный сигнал, что замедляет автомобильный поток и угрожает жизни пешеходов.

В управлении дорог и благоустройства рассказали, что продолжительность работы сигнала светофора рассчитывают по ширине дороги. При этом жители могут обратиться в дорожные службы, если длительность сигнала им кажется недостаточной.

«Можно через службу 005, либо в департамент городского хозяйства, либо в МКУ “УДИБ”. Если к нам поступают какие-то жалобы, обращения, мы этот режим корректируем, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и пропускную способность этого участка для транспорта», — заявил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.