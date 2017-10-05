Красноярцы пожаловались на работу светофора у краевой больницы
Светофор для пешеходов работает всего 25 секунд.
Светофор для пешеходов работает всего 25 секунд.
Жители Красноярска жалуются на работу светофора у краевой больницы. Переход на ул. Партизана Железняка очень широкий — для транспорта проложено шесть полос. Однако на их пересечение пешеходам дается всего 25 секунд.
По словам местных жителей, этого времени хватает далеко не всем. В частности, пенсионеры вынуждены добегать до противоположной стороны уже на красный сигнал, что замедляет автомобильный поток и угрожает жизни пешеходов.
В управлении дорог и благоустройства рассказали, что продолжительность работы сигнала светофора рассчитывают по ширине дороги. При этом жители могут обратиться в дорожные службы, если длительность сигнала им кажется недостаточной.
«Можно через службу 005, либо в департамент городского хозяйства, либо в МКУ “УДИБ”. Если к нам поступают
Напомним, с похожей проблемой столкнулись жители ул. Алексеева. Зеленый сигнал светофора, расположенного около школы № 151, работал всего 12 секунд,