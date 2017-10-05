Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Путин поспорил с губернатором Петербурга Полтавченко
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
06:45 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края намерены усилить охрану нерестилищ лососёвых

В регионе планируют усовершенствовать меры по регулированию рыбного промысла в Амуре.

Для сохранения биоразнообразия Амура власти Хабаровского края предлагают снизить промысловую нагрузку при добыче лососёвых видов рыб, усилить меры по охране водных биоресурсов на всей территории бассейна, включая основные нерестилища. Новые меры по регулированию промысла обсудили в дальневосточной столице на совещании по вопросам организации рыболовства.

Участники обсуждения отметили, что организация промысла должна основываться, прежде всего, на прогнозах и рекомендациях отраслевой науки. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, предложения региона сотрудники правительства представят на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое пройдёт в Южно-Сахалинске 9—10 ноября.

«Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон. Принимаемые меры должны быть сбалансированными, с учётом социальных, экономических, экологических аспектов и интересов всех жителей края», — подчеркнул заместитель председателя правительства края — министр природных ресурсов региона Александр Ермолин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Амурское территориальное управление Росрыболовства запретило вылов осенней кеты в бассейне реки Амур, а также в северной и южной частях Амурского лимана. Меры приняли из-за низкой интенсивности нерестового хода осенней кеты в бассейн Амура и для подхода на естественные нерестилища к Анюйскому, Гурскому и Удинскому рыбозаводам. Позже ограничение сняли для представителей коренных малых народов края. Им разрешение на вылов продлили до 10 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Руководить Приморьем будет капитан-кибернетик
В список субсидируемых маршрутов попал рейс Хабаровск — Улан-Удэ
Экс-глава Приморья объяснил свою отставку
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь