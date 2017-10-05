Власти Хабаровского края намерены усилить охрану нерестилищ лососёвых

Для сохранения биоразнообразия Амура власти Хабаровского края предлагают снизить промысловую нагрузку при добыче лососёвых видов рыб, усилить меры по охране водных биоресурсов на всей территории бассейна, включая основные нерестилища. Новые меры по регулированию промысла обсудили в дальневосточной столице на совещании по вопросам организации рыболовства.

Участники обсуждения отметили, что организация промысла должна основываться, прежде всего, на прогнозах и рекомендациях отраслевой науки. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, предложения региона сотрудники правительства представят на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое пройдёт в Южно-Сахалинске 9—10 ноября .

«Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон. Принимаемые меры должны быть сбалансированными, с учётом социальных, экономических, экологических аспектов и интересов всех жителей края», — подчеркнул заместитель председателя правительства края — министр природных ресурсов региона Александр Ермолин.