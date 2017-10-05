Продукты подешевели, а лекарства подорожали в Иркутской области

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В Иркутской области в сентябре 2017 года в целом потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,2%. Как сообщает 5 октября Иркутскстат, продукты и платные услуги в среднем подешевели на 0,2%, хозяйственные товары подорожали на 0,7%, стали дороже лекарства и обучение в вузах и колледжах.

Итак, под влиянием сезонного фактора значительно подешевели отдельные виды плодоовощной продукции: картофель (на 37%), свекла (26%), морковь (23%), лук репчатый, виноград (на 20%). Сахар стал на 8% дешевле, чем в августе. На 2−6% снизились цены на крупу гречневую, филе рыбное, апельсины, яблоки и чеснок.

В то же время заметно дороже стали свежие огурцы (на 77%). Помидоры подорожали на 11%, бананы — на 6%, яйца — 5%, лимоны — на 4%. За месяц на 1−3% дороже стало мясо животных, колбасы, рыба живая и мороженая (кроме сельди), масло и жиры, сметана, творог жирный, сливочное мороженое. В тех же пределах увеличились цены на зефир, пастилу, карамель, шоколад, варенье, джем, повидло, мед, кофе натуральный растворимый, воду газированную, кетчуп, хлеб и хлебобулочные изделия.

Непродовольственные товары за месяц выросли в цене в среднем на 0,7%. В этой группе зарегистрирован рост цен на зимние женские сапоги (на 7%). На 1−6% дороже стали отдельные предметы взрослого и детского гардероба, ткани хлопчатобумажные и шелковые, трикотаж, шампунь, сумки женские, зонты, часы, игрушки, табачные изделия, спички, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары. Такое же повышение цен зафиксировано на металлическую и стеклянную посуду, дрели электрические и ряд стройматериалов (доску обрезную, цемент, еврошифер, стекло оконное, ламинат, обои виниловые, плитку керамическую).

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на аспирин (на 5%), нимесулид, ренни, бромгексин и вату (на 2%). Снизились цены на валидол, винпоцетин, сульфацетамид, диазолин, аллохол, индапамид, амброксол (на 2−4%).

Потребительские цены и тарифы в сфере платных услуг в сентябре подешевели на 0,2%. За месяц заметно подешевели: проезд в поездах дальнего следования (на 16,5%), обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования (10,5%). На 2−3% дешевле в сравнении с августом стали услуги в сфере внутреннего туризма, авиабилеты, проживание в гостинице.