Жителю Красноярского края продали сахар с червяками
Продукт признали опасным для здоровья людей.
Продукт признали опасным для здоровья людей.
В Красноярском крае жителю Ачинска продали сахар с червяками. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по краю.
Со слов покупателя, от сахара исходил неприятный, затхлый запах. Кроме того, в пакете мужчина обнаружил белых червяков. Мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты провели контрольную закупку, после чего отдали сахар на экспертизу. В итоге продукт был признан опасным для здоровья.
«Запах мог появится
Теперь за продажу некачественного сахара индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.