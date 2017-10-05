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06:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителю Красноярского края продали сахар с червяками

Продукт признали опасным для здоровья людей.

В Красноярском крае жителю Ачинска продали сахар с червяками. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по краю.

Со слов покупателя, от сахара исходил неприятный, затхлый запах. Кроме того, в пакете мужчина обнаружил белых червяков. Мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты провели контрольную закупку, после чего отдали сахар на экспертизу. В итоге продукт был признан опасным для здоровья.

«Запах мог появится из-за нарушения условий хранения данного продукта. Кроме того, это могло спровоцировать приступы аллергии», — отметили специалисты.

Теперь за продажу некачественного сахара индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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