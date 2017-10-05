В красноярском детсаду ребят лечат советскими мультфильмами

И не имеет значения, что мультфильм снят почти полвека назад, в далеком 1970-м. Ведь мораль сказки «Взялся, так уж делай до конца» со временем ничуть не поблекла.

Проект «Добрые мультфильмы маминого детства» реализуется в красноярском детсаду компенсирующего вида № 249 уже третий год. Начало положил случай.

— Мы как-то обратили внимание, что в одной из групп отношения между ребятами стали более агрессивными. Спросили у детей: «Почему вы так поступаете?» «Мы мультики смотрим, а там все так делают!» — был ответ. Это заставило нас задуматься, — рассказывает старший воспитатель Наталья Ситникова.

Сотрудники детсада провели анкетирование среди родителей и выяснили, что больше половины пап и мам выбирают для своих чад мультфильмы, руководствуясь исключительно популярностью и зрелищностью. А 80 процентов родителей никогда не обсуждают с ребенком увиденное.

— Это неправильно! — убеждена Наталья Ситникова. — Мы, педагоги, готовя проект, сами пересмотрели множество современных мультфильмов: анализировали содержание, сюжетные линии, характеры героев. И пришли к выводу, что они некоторые из них не только не оказывают позитивного воздействия на ребятишек, а, напротив, учат ругаться, добиваться своего любыми средствами, прививают ложные модели поведения… Так возникло решение познакомить наших подопечных с классическими мультфильмами, которые хорошо знают их мамы и папы.

Сейчас в коллекции проекта — около полусотни лент. Среди любимых — «Нехочуха», «Гуси-лебеди», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каникулы Бонифация», «Вовка в Тридевятом царстве», «Умка». Случайных мультфильмов в подборке нет — по словам воспитателей, они специально выбирали те, которые максимально развивают творческие способности, мышление и память ребят, формируют в детях способность к сопереживанию.

Богатырь пошел за данью

— Есть и еще один очень важный аспект, — рассуждает заведующая детсадом Елена Никифорова. — Наше учреждение особое, для ребят с глубокими нарушениями речи. А что может лучше помочь справиться с этим недугом, как не правильный, образцовый язык, грамотная и внятная речь актеров, озвучивавших советские фильмы? Поэтому каждый такой сеанс — лечебный. Вдобавок после просмотра у нас — обязательное обсуждение увиденного, постановка импровизированных сценок, лепка и рисование полюбившихся персонажей. Как итог, у детей увеличился словарный запас, изменилось поведение — они стали добрее, заботливее, чаще оказывают помощь друг другу и взрослым.

Воспитатели подчеркивают: цель их проекта ни в коем случае не состоит в том, чтобы вычеркнуть из жизни детей все современное, заменив на идеалы советских времен. Да это и невозможно. Достаточно и того, что ребята учатся думать и рассуждать на примере мультгероев: что делать можно, а чего лучше избегать.

Правда, к нынешним мультфильмам, даже отечественным, действительно много вопросов. И речь даже не о знаменитых «Маше и Медведе», хотя в детском саду и говорят: если бы их подопечные вели себя как героиня мегапопулярного сериала, папам и мамам это вряд ли бы пришлось по душе. Мягко говоря.

— Взять тот же цикл про трех богатырей. Остроумный сюжет, забавные герои, но с точки зрения истории все поставлено с ног на голову. И если взрослый, посмотрев, как киевский князь отправляет Добрыню Никитича к татарам за данью, просто улыбнется, ребенок воспримет ложный исторический факт как реальный, — комментирует Наталья Ситникова.

«Эх, медведь!»

К слову, к необычному проекту с интересом отнеслись не только сами ребята, но и их родители. Многие начали по вечерам обсуждать с сыном или дочкой, что именно он смотрел сегодня в детском саду, какие выводы сделал из сюжета, понравилось ли. Или приходят в садик за советом: «Заметили, что наш Гриша начал жадничать. Какой мультик можно дать ему посмотреть, чтобы отучить?».

А детям так и вовсе все любопытно — и тщательная, любовная прорисовка каждого кадра вместо уже привычной компьютерной графики и 3D-эффектов. И то, что их папы и мамы, бабушки и дедушки смотрели мультики не только по телевизору, но и с помощью специальных приспособлений, прокручивающих диафильмы. Кстати, в углу так называемой мультипликационной гостиной собрано несколько таких раритетов родом из 70-х — детей от них за уши не оттащишь. И то, что из каждого сюжета можно извлечь какую-то незамысловатую мораль. («Эх, медведь! Хотел запасы на зиму сделать, а сам забор развалил и вообще все испортил!» — с неодобрением покачал головой после просмотра «Дяди Миши» один мальчуган).

— Моя мама была педагогом, поэтому строго следила за тем, что и когда я смотрю, — вспоминает мама дошкольника Семена Алеся Медведева. — Мы обязательно разговаривали об увиденном, делали выводы, думали, как бы поступили на месте того или иного героя. Я ей так благодарна за это! Сейчас точно так же действуем с Семеном — совместное обсуждение уже вошло у нас в привычку.

А в самом детском саду уже задумываются над новым проектом: мультики можно ведь не только смотреть, но и самим рисовать. Благо, и идей, и вдохновения у тамошних обитателей теперь хоть отбавляй.

Комментарий

Юлиана Позолотина, директор красноярского творческого объединения «Твори-Гора»:

— Роль мультфильмов в жизни ребенка значительна и очень радует, что есть воспитатели, готовые участвовать в таком важном и актуальном процессе воспитания личности. Хорошо, когда просмотр мультфильмов отсылает к традиционным ценностям и, что очень важно, дает повод для содержательного обсуждения. Такой подход превращает просмотр «мультика» ребенком не в бездумное развлечение, а в осознанный процесс, делает мультфильм инструментом воспитания нравственных качеств, формирует критическое мышление.

Также, считаю, родителям необходимо самим вырабатывать критический взгляд на то, что предлагается ребенку, уделять больше внимания чтению и обсуждению сказок. Список, предложенный воспитателями детского сада № 249, можно и нужно дополнять современной анимацией, но родителю необходимо уделять время на предпросмотр, подходить к оценке сюжета критически. Здесь хорошо сработает метод «Посмотри мультик и почувствуй себя на месте ребенка», кроме того, нужно учитывать возрастные ограничения мультфильмов. Кстати, предлагаем обратить внимание на современных режиссеров, это Светлана Андриянова, Полина Минченок, сборник сказок «Гора самоцветов», сборник Лизы Скворцовой «Колыбельные мира».

Рецепт мульт-терапии:

В зависимости от особенностей поведения детей педагоги детского сада № 249 составили десятку «самых волшебных» мультиков:

1. Ребенок не хочет умываться или чистить зубы — смотрите «Королева Зубная щетка» (1962 г.).

2. Отказывается убирать игрушки, одеваться — «Нехочуха» (1986 г.).

3. Боится темноты, собак — мультик «Ахи-страхи» (1981−1983гг).

4. Ленится — «Сказка про лень» (1976 г.).

5. Не умеет дружить — «Мой друг зонтик» (1982 г.).

6. Жадничает — мультик «Два жадных медвежонка», снятый по венгерской народной сказке.

7. Обманывает — «Замок лгунов» (1983 г.).

8. Говорит маме: «Я тебя не люблю» — мультик «Мама для мамонтенка» (1981 г.).

9. Не хочет учиться — «Наш друг Пиши-Читай» (1978 г.).