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07:52 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург возвращается тепло

В ближайшие дни Екатеринбург ждет потепление. Если сегодня, 5 октября, днем воздух прогреется до +4−6 градусов, то в пятницу ожидается уже 8−10 градусов выше нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 83% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам свердловского гидрометцентра, днем в субботу будет еще теплее: +9−11 градусов. Однако ночи по-прежнему остаются прохладными: столбики термометров могут опуститься до — 2 градусов.

Существенных осадков в ближайшие дни в мегаполисе не ожидается, лишь в субботу днем возможен небольшой дождь.

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