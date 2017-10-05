В Екатеринбург возвращается тепло
В ближайшие дни Екатеринбург ждет потепление. Если сегодня, 5 октября, днем воздух прогреется до +4−6 градусов, то в пятницу ожидается уже 8−10 градусов выше нуля.
В ближайшие дни Екатеринбург ждет потепление. Если сегодня, 5 октября, днем воздух прогреется до +4−6 градусов, то в пятницу ожидается уже 8−10 градусов выше нуля.
По прогнозам свердловского гидрометцентра, днем в субботу будет еще теплее: +9−11 градусов. Однако ночи
Существенных осадков в ближайшие дни в мегаполисе не ожидается, лишь в субботу днем возможен небольшой дождь.