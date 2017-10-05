В Кемеровской области с трассы вылетел «Daewoo Matiz»
В машине находились две женщины и полугодовалый младенец.
В машине находились две женщины и полугодовалый младенец.
В Кемеровской области «Daewoo Matiz» вылетел с трассы и перевернулся.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Кемерово» Вконтакте.
По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка, в салоне — 46-летняя женщина и полугодовалый младенец. Девушка за рулем не справилась с управлением, съехав на обочину и вылетев с трассы. Обе женщины получили травмы, младенец находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут, поэтому значительных повреждений удалось избежать.
Все пострадавшие были госпитализированы, обстоятельства аварии выясняют правоохранители.