В Кемеровской области с трассы вылетел «Daewoo Matiz»

По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка, в салоне — 46-летняя женщина и полугодовалый младенец. Девушка за рулем не справилась с управлением, съехав на обочину и вылетев с трассы. Обе женщины получили травмы, младенец находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут, поэтому значительных повреждений удалось избежать.