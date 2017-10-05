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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Густой туман стал причиной задержки десятка авиарейсов в Новосибирске

Утром 5 октября на территории аэропорта «Толмачево» видимость составляла около 50 метров, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Густой туман стал причиной задержки десятка авиарейсов в Новосибирске, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Несколько рейсов отправлены на запасные аэродромы в Томск, Кемерово, Абакан и Барнаул.

Из Новосибирска задерживаются рейсы в Москву, Ларнаку и Анталью.

Пассажиры рейса Новосибирск — Иркутск не могут вылететь уже более 6 часов. По расписанию борт должен был подняться в воздух в 4:50 утра, онлайн табло «Толмачево» показывает расчетное время вылета рейса в 11:30.

«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — добавили в пресс-службе Новосибирского аэропорта.

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