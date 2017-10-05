Густой туман стал причиной задержки десятка авиарейсов в Новосибирске
Утром 5 октября на территории аэропорта «Толмачево» видимость составляла около 50 метров, рассказали в
Утром 5 октября на территории аэропорта «Толмачево» видимость составляла около 50 метров, рассказали в
Густой туман стал причиной задержки десятка авиарейсов в Новосибирске, об этом сообщили в
Несколько рейсов отправлены на запасные аэродромы в Томск, Кемерово, Абакан и Барнаул.
Из Новосибирска задерживаются рейсы в Москву, Ларнаку и Анталью.
Пассажиры рейса Новосибирск — Иркутск не могут вылететь уже более 6 часов. По расписанию борт должен был подняться в воздух в 4:50 утра, онлайн табло «Толмачево» показывает расчетное время вылета рейса в 11:30.
«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — добавили в