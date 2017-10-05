Густой туман стал причиной задержки десятка авиарейсов в Новосибирске, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Несколько рейсов отправлены на запасные аэродромы в Томск, Кемерово, Абакан и Барнаул.

Из Новосибирска задерживаются рейсы в Москву, Ларнаку и Анталью.

Пассажиры рейса Новосибирск — Иркутск не могут вылететь уже более 6 часов. По расписанию борт должен был подняться в воздух в 4:50 утра, онлайн табло «Толмачево» показывает расчетное время вылета рейса в 11:30.