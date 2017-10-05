Детская медиастудия откроется в парке «Зарядье» 15 октября

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Медиастудия для детей начинает работать с 15 октября в павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье». Педагоги, в числе которых будут работники киноиндустрии и телевидения, научат юных москвичей режиссировать, снимать, монтировать, а также озвучивать видеоролики и мультфильмы.

В день открытия, 15 октября, посетить студию можно всем желающим бесплатно с 12:00 до 20:00. Впоследствии обучение станет платным. Занятия будут проходить для ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

«Медиастудия открывается в рамках просветительского проекта «Главкино. Дети в «Зарядье», который мы реализуем совместно c одной из крупнейших кинотелевизионных компаний России «Главкино» и фондом поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена»», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

До конца октября в медиастудии пройдет несколько коротких обучающих курсов. Во время одного из них ученики будут снимать короткометражный фильм о посещении парка «Зарядье». На других занятиях они попробуют себя в роли режиссеров ток-шоу и освоят азы компьютерной анимации. По окончании курсов каждый ребенок получит снятый или нарисованный им видеоролик. Его можно будет отправить друзьям и родным по электронной почте или разместить в соцсетях.

С ноября групповые занятия в медиастудии станут регулярными.

Ребят будут обучать актерскому мастерству, режиссуре, операторскому делу, фотоискусству, анимации, тележурналистике и эстрадному вокалу. Также откроются отделения пластики и современной хореографии для тех, кто интересуется танцами. Помимо профессиональных педагогов, занятия будут вести актеры, режиссеры, журналисты, операторы и фотографы.

«Обучение в медиастудии поможет школьникам определиться с выбором своей профессии и поработать над портфолио, которое непременно пригодится в будущем», — добавил Павел Трехлеб.

По понедельникам детская студия будет открыта с 14:00 до 19:30, в остальные дни — с 11:30 до 19:30. Расписание занятий можно будет посмотреть на официальном сайте парка «Зарядье».