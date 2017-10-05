Насморк у Вячеслава Бутусова лечили в Омске пылесосом

Вчера, 4 октября, на сцене Концертного зала прошел знаменательный концерт для ценителей русского року — группе «Наутилус Помпилус» исполнилось 35 лет. Лидер Вячеслав Бутусов набрал новый состав и отправился в тур.

В своем официальном аккаунте в «Инстаграме» артист поблагодарил омских зрителей и вспомнил забавный случай, который произошел с ним на одном из концертов в Омске почти 30 лет назад.

Вячеслав Бутусов, лидер группы «Наутилус Помпилус»:

— Дорогой Омск! Огромное вам спасибо. 30 лет к вам приезжаем и убеждаемся, что вы удивительные люди. пс: Когда исполняли «Доктора», вспомнил, как в 1988 году в Омске перед концертом в «Иртыше» доктор лечила меня от насморка с помощью пылесоса))). Будьте счастливы!!! Мы вам очень благодарны.

В социальной сети масса фотографий и видео после выступления артиста. Омские зрители остались довольны концертом и писали слова благодарности на своих страницах в «Вконтакте» и в «Инстаграме».

anastasia_kir_, пользовательница «Инстаграм»:

— Концерт вызвал во мне шквал эмоций: и необычайную радость, и светлую грусть, и чувство безграничной любви. Песни имеют большую смысловую нагрузку. Они вроде бы и написаны давно, но актуальности своей не теряют.

kenzhfox, пользовательница «Инстаграм»: