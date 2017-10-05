Насморк у Вячеслава Бутусова лечили в Омске пылесосом
Певец рассказал забавную историю в своем «Инстаграме».
Певец рассказал забавную историю в своем «Инстаграме».
Вчера, 4 октября, на сцене Концертного зала прошел знаменательный концерт для ценителей русского року — группе «Наутилус Помпилус» исполнилось 35 лет. Лидер Вячеслав Бутусов набрал новый состав и отправился в тур.
В своем официальном аккаунте в «Инстаграме» артист поблагодарил омских зрителей и вспомнил забавный случай, который произошел с ним на одном из концертов в Омске почти 30 лет назад.
Вячеслав Бутусов, лидер группы «Наутилус Помпилус»:
— Дорогой Омск! Огромное вам спасибо. 30 лет к вам приезжаем и убеждаемся, что вы удивительные люди. пс: Когда исполняли «Доктора», вспомнил, как в 1988 году в Омске перед концертом в «Иртыше» доктор лечила меня от насморка с помощью пылесоса))). Будьте счастливы!!! Мы вам очень благодарны.
В социальной сети масса фотографий и видео после выступления артиста. Омские зрители остались довольны концертом и писали слова благодарности на своих страницах в «Вконтакте» и в «Инстаграме».
anastasia_kir_, пользовательница «Инстаграм»:
— Концерт вызвал во мне шквал эмоций: и необычайную радость, и светлую грусть, и чувство безграничной любви. Песни имеют большую смысловую нагрузку. Они вроде бы и написаны давно, но актуальности своей не теряют.
kenzhfox, пользовательница «Инстаграм»:
— Эмоции не передать словами! Вячеслав Геннадьевич — легенда!