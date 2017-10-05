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08:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья выберут «Любимого педагога-2017»

В этом году организаторы решили внести некоторые изменения в правила проведения традиционного конкурса.

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Пятый юбилейный конкурс «Любимый педагог» проходит в Приморье. В этом году организаторы решили внести изменения в порядок проведения премии, в частности, выбирать лучшего будут среди молодых педагогов. Однако главная часть конкурса осталась прежней — родители и ученики могут выдвинуть учителей, которым они благодарны, и все они получат дипломы народной благодарности. Итоги премии подведут в пятницу, 24 ноября 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia.

«Образовательные технологии изменились. Дети изменились. А мы с вами, взрослые, нет. И это неправильно. Вот поэтому, 5-ая «Родительская премия «Любимый Педагог», как своеобразная фокусировка общественного зрения на теме педагогики, образования и формирования людей будущего — тоже изменилась. Мы ищем новые формы соучастия в образовательном процессе. И мы — думаем о будущем! Как любой юбилейный проект, наша премия тоже подводит определенные итоги и результаты собранного, увиденного, услышанного, понятого и осмысленного за пять минувших лет», — заявила в приветственном слове председатель оргкомитета родительской премии Ольга Романова.

Как заявили организаторы, непосредственно конкурсный этап конкурса — «Персональная премия», который предполагает народное голосование в этом году будет посвящен молодым педагогам. Участниками этого этапа могут стать только профессионалы в возрасте до 35 лет. Главное условие этого этапа — необходимость выполнения конкурсного творческого задания. Заявить на участие принимаются с 5 октября до 10 ноября на официальном сайте конкурса любимыйпедагог.рф.

Традиционный этап «Народная благодарность», в котором родители и ученики могут выдвинуть своего любимого воспитателя, тренера, учителя или педагогам дополнительного образования, стартовал еще 1 сентября и продолжится он практически до самого окончания конкурса — до 20 ноября 2017 года.

Голосование по этому этапу проводиться не будет. Все кандидатуры, выдвинутые на сайт, получат дипломы народной благодарности. Особыми дипломами будут отмечены обладатели наибольшего количества комментариев в профилях.

Организаторами конкурса «Любимый педагог» является администрация Приморского края и семейный портал Vladmama. ИА PrimaMedia является одним из информационных партнеров премии.

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