Скорая помощь больше часа ехала к травмированному ребенку
Семилетняя девочка получила травму накануне на уроке физкультуры в челябинской школе № 124.
Семилетняя девочка получила травму накануне на уроке физкультуры в челябинской школе № 124.
Ребенку стало плохо уже дома, девочка потеряла сознание и ее мама вызвала карету скорой помощи. Однако врачи оперативно приехать на вызов не смогли, объяснив, что все медики задействованы в массовой эвакуации. Помощи врачей ребенку пришлось ждать больше часа. Об этом сообщили некоторые уральские СМИ.
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Возможно, такая задержка была связана с массовой эвакуацией
Напомним, вчера рабочий день был сорван в сотне учреждений Челябинска. Несколько тысяч человек пережили эвакуацию. Телефонный террорист обзвонил более 70 объектов, в городе проходили массовые эвакуации во многих учреждениях. При эвакуации в обязательном порядке прибывали, кроме специалистов отвечающих за проверку «минирования», пожарные машины и бригады «скорой помощи».