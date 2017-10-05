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07:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Скорая помощь больше часа ехала к травмированному ребенку

Семилетняя девочка получила травму накануне на уроке физкультуры в челябинской школе № 124.

Ребенку стало плохо уже дома, девочка потеряла сознание и ее мама вызвала карету скорой помощи. Однако врачи оперативно приехать на вызов не смогли, объяснив, что все медики задействованы в массовой эвакуации. Помощи врачей ребенку пришлось ждать больше часа. Об этом сообщили некоторые уральские СМИ.

В пресс-службе управления здравоохранения города корреспонденту ГТРК «Южный Урал» пояснили, что информацией на эту тему не обладают, но заверили, что эвакуации в 124-ой школе не было.

Возможно, такая задержка была связана с массовой эвакуацией из-за телефонных звонков о заложенной бомбе.

Напомним, вчера рабочий день был сорван в сотне учреждений Челябинска. Несколько тысяч человек пережили эвакуацию. Телефонный террорист обзвонил более 70 объектов, в городе проходили массовые эвакуации во многих учреждениях. При эвакуации в обязательном порядке прибывали, кроме специалистов отвечающих за проверку «минирования», пожарные машины и бригады «скорой помощи».

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