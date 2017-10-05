Скорая помощь больше часа ехала к травмированному ребенку

Ребенку стало плохо уже дома, девочка потеряла сознание и ее мама вызвала карету скорой помощи. Однако врачи оперативно приехать на вызов не смогли, объяснив, что все медики задействованы в массовой эвакуации. Помощи врачей ребенку пришлось ждать больше часа. Об этом сообщили некоторые уральские СМИ.

В пресс-службе управления здравоохранения города корреспонденту ГТРК «Южный Урал» пояснили, что информацией на эту тему не обладают, но заверили, что эвакуации в 124-ой школе не было.

Возможно, такая задержка была связана с массовой эвакуацией из-за телефонных звонков о заложенной бомбе.