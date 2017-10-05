«Росводоканал Омск» проводит постоянный мониторинг проб воздуха
ОАО «ОмскВодоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках программы
ОАО «ОмскВодоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках программы
Специалисты ОАО «ОмскВодоканал» 3 октября 2017 г. произвели отбор проб воздуха на границе
«Мы ведём постоянный мониторинг проб воздуха. Чтобы проба была достоверной, её необходимо отбирать с учётом скорости и направления ветра», — рассказал главный инженер ОАО «ОмскВодоканал» Герасим Родин.
Пробы исследовали на наличие углеводородов, метилмеркаптана, этилмеркаптана, сероводорода, аммиака, органических веществ (ацетона, бензола, бутанола, бутилацетата, гексана и др.). Лабораторные исследования показали, что в отобранных пробах воздуха содержание метилмеркаптана и этилмеркаптана меньше предельно допустимой концентрации в 1,5−1,8 раза. Остальные вещества не обнаружены.
Для справки: предельно допустимая концентрация (ПДК) метилмеркаптана в атмосферном воздухе населенных мест составляет — 0,006 мг/м3, этилмеркаптана — 0,00005 мг/м3 (ГН 2.1.6.1338−03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»), углеводородов предельных С1-С5 (метан) — 50 мг/м3 (ГН 2.1.6.2309−07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).
Илошламонакопитель — гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения осадков после механической и биологической очистки сточных вод.