Умный казахстанский ворон преследовал машину, пока его не накормили
Предприимчивая птица летит вровень с несущимся автомобилем и выпрашивает угощение — видео попало на просторы интернета.
Предприимчивая птица летит вровень с несущимся автомобилем и выпрашивает угощение — видео попало на просторы интернета.
Еще одно доказательство интеллекта черного ворона — одной из самых умных птиц по признанию ученых — нашлось, предположительно, в Казахстане.
Птица поравнялась с водителем и не отставала, пока тот не достал пирожок. Видео в Youtube опубликовано на канале MixedLine.