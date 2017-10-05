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08:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Умный казахстанский ворон преследовал машину, пока его не накормили

Предприимчивая птица летит вровень с несущимся автомобилем и выпрашивает угощение — видео попало на просторы интернета.

Источник: Sputniknews.kz

Еще одно доказательство интеллекта черного ворона — одной из самых умных птиц по признанию ученых — нашлось, предположительно, в Казахстане.

Птица поравнялась с водителем и не отставала, пока тот не достал пирожок. Видео в Youtube опубликовано на канале MixedLine.

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