Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Секс сокращает жизнь
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
08:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Минприроды: уровень загрязнения воздуха в Красноярске не превышает нормы

Лаборатория ведомства не нашла превышения концентрации веществ.

Передвижная лаборатория министерства экологии не нашла превышений концентрации вредных веществ в воздухе Красноярска. Зафиксированный уровень не является опасным для человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее красноярцы пожаловались на неприятный запах гари, стоящий в воздухе. Только во вторник вечером в министерство поступило более 20 обращений. После этого инспекторы ведомства перешли на усиленный режим работы.

«По моему поручению весь инспекторский состав перешел на усиленный режим работы. Ситуация с атмосферным воздухом в городе не вызывает поводов для опасения. Показатели характеризуют низкий уровень загрязнения, не представляющий угрозу здоровью жителей Красноярска. С наступлением холодов частный сектор затопил печи, поэтому в воздухе ощущается запах гари. Еще раз подчеркну, что ситуацию мы держим на контроле», — отметил и.о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин.

В ведомстве напомнили, что в Красноярске круглосуточно работают автоматизированные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Согласно данным мониторинга, в Березовке, Северном и Солнечном были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду азота (в пределах 1 ПДК).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Биатлонистка Ольга Медведцева прокомментировала ДТП со своим участием
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь