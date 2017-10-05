Минприроды: уровень загрязнения воздуха в Красноярске не превышает нормы

Передвижная лаборатория министерства экологии не нашла превышений концентрации вредных веществ в воздухе Красноярска. Зафиксированный уровень не является опасным для человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее красноярцы пожаловались на неприятный запах гари, стоящий в воздухе. Только во вторник вечером в министерство поступило более 20 обращений. После этого инспекторы ведомства перешли на усиленный режим работы.

«По моему поручению весь инспекторский состав перешел на усиленный режим работы. Ситуация с атмосферным воздухом в городе не вызывает поводов для опасения. Показатели характеризуют низкий уровень загрязнения, не представляющий угрозу здоровью жителей Красноярска. С наступлением холодов частный сектор затопил печи, поэтому в воздухе ощущается запах гари. Еще раз подчеркну, что ситуацию мы держим на контроле», — отметил и.о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин.